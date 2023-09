Oli und Michaela dankbar für "Hochzeit auf den ersten Blick"

Oliver und Michaela lassen ihre Zeit bei Hochzeit auf den ersten Blick Revue passieren. Der Bayer und die Justizvollzugsbeamtin haben sich im vergangenen Jahr im Rahmen der Sendung das Jawort gegeben. Dabei kannten sie sich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Doch das Sozialexperiment ist geglückt: Michaela und Oliver sind nach wie vor miteinander verheiratet und haben große gemeinsame Zukunftspläne. Wie blicken sie auf ihr erstes Jahr nach "Hochzeit auf den ersten Blick" zurück?

Im Interview mit Promiflash betont Michaela, dass sie und Oliver immer noch sehr dankbar seien, für das Experiment ausgewählt worden zu sein. "Wir hatten anfänglich etwas Bedenken, ob wir unsere Liebe in den Alltag integrieren können, weil wir viele Kilometer auseinander wohnen. Aber wir sind sehr positiv überrascht, wie gut es funktioniert", schwärmt die Nordrhein-Westfälin. Sie hätten schnell Lösungen gefunden, wie sie am meisten Zeit miteinander verbringen könnten: "Zudem hat sich natürlich durch das Experiment unser Familien- und Freundeskreis erweitert, worüber ich auch sehr froh bin. Gerade wenn man viel erlebt, vergeht die Zeit so schnell, dass es einem gar nicht vorkommt wie ein Jahr."

Auch Oliver erzählt, dass es ihnen sehr gut ergangen sei. "Wie alle gesehen haben, hat es ja von der ersten Sekunde an bei uns gefunkt. Und so ist es immer noch. Meine Frau ist einfach die Traumfrau, die ich immer haben wollte und jetzt habe ich sie endlich", freut sich der Restaurantmanager. Er wolle Michaela nicht mehr hergeben.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September, 20:15 Uhr auf Sat.1 oder ab 18. September vorab auf Joyn.

Instagram / michaela.hadeb Michaela von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / oliver.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Oliver und Michaela

Instagram / oliver.hadeb Oliver und Michaela in Italien

