Das rät "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar neuen Singles

Was können Michaela und Oliver den neuen Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidaten mit auf den Weg geben? Die Justizvollzugsbeamtin und der Bayer haben sich im vergangenen Jahr in der Show das Jawort gegeben, ohne sich vorher zu kennen. Auch in diesem Jahr wollen zwölf Singles diesen Schritt wagen. Sie vertrauen allein auf die Tests der Matching-Experten. Welche Tipps haben Michaela und Oliver dafür?

"Den neuen Kandidaten gebe ich mit auf den Weg: Bleibt euch selbst treu und verstellt euch nicht. So kommt ihr am weitesten. Und hört nicht auf die anderen", erzählt Oliver im Interview mit Promiflash. Michaela betont, vor allem auf Social Media nicht alles persönlich zu nehmen: "Egal wie positiv man rüberkommt im TV, es wird immer Menschen geben, die etwas Negatives äußern oder einfach ihren 'Senf' dazugeben möchten." Außerdem solle man vorher häufiger überlegen, wie viel man von seinem Privatleben preisgeben möchte.

Das Paar schwelgt zudem in Erinnerungen. "Ich wünsche allen neuen Kandidaten eine schöne Reise. Genießt es! Es fühlt sich einfach brutal gut an", macht Oliver deutlich. Auch Michaela spricht von einer unvergesslichen und aufregenden Zeit: "Man wird plötzlich auf der Straße erkannt oder wird auch in seinem Umfeld sehr oft angesprochen."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September, 20:15 Uhr auf Sat.1 oder ab 18. September vorab auf Joyn.

Instagram / oliver.hadeb Oliver und Michaela in Italien

Instagram / michaela.hadeb Michaela und Oliver von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / oliver.hadeb Oliver und Michaela von "Hochzeit auf den ersten Blick"

