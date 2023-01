Kaufen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Singles Ringe selbst?

So läuft es hinter den Kulissen also ab! Bei der Datingshow Hochzeit auf den ersten Blick geben sich Singles das Jawort – ohne sich vorher kennenzulernen. Die neue Partnerschaft wird im Anschluss mit einer schönen Hochzeit gefeiert, inklusive Brautkleid, Anzug und natürlich Ringen. Aber wie laufen die Vorbereitungen für die Party eigentlich so ab? Müssen die Kandidaten die Accessoires selbst kaufen?

Das interessierte nun die Instagram-Follower der einstigen Teilnehmerin Michaela brennend – sie erzählte ehrlich: "Uns steht eine Auswahl an Ringen zur Verfügung, die wir uns aussuchen können. Diese Aufgabe hat dann entweder der Mann oder die Frau." Die Singles haben also die Qual der Wahl, wenn es um die Klunker geht – bezahlen müssen sie den Schmuck aber nicht. Michaela trägt ihren Ring auch fleißig.

Denn sie und ihr Mann Oliver entschieden sich auch nach der Show verheiratet zu bleiben und scheinen total glücklich miteinander zu sein. Im Netz betonte Michaela bereits, dass es "brutal gut" bei ihnen laufen würde. Momentan führen sie noch eine Fernbeziehung, doch auch das soll sich ändern: "Wir möchten zusammenziehen. Der Zeitpunkt dafür steht aber noch nicht fest."

