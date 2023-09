"Hochzeit auf den ersten Blick"-Michaela zieht bald zu Oli

Oliver und Michaela wollen ihrer Fernbeziehung ein Ende setzen! Der Restaurantmanager und die Justizvollzugsbeamtin haben sich im vergangenen Jahr bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben, obwohl sie einander bis dahin völlig fremd waren. Die beiden sind auch heute noch glücklich zusammen. Eine Sache ist an ihrer Beziehung allerdings ziemlich lästig: die Entfernung. Michaela wohnt in Nordrhein-Westfalen und Oliver in Bayern. Deswegen wollen sie bald zusammenziehen!

In einer Joyn-Spezialfolge von "Hochzeit auf den ersten Blick" haben sich die beiden bereits im bayrischen Garmisch umgeschaut, um herauszufinden, ob das ihr zukünftiger Wohnort werden könnte. Dass Michaela zu Oliver nach Bayern kommt, steht schon länger fest. Gegenüber Promiflash verrät die Bielefelderin: "Ich weiß natürlich, dass mein Umfeld traurig darüber ist, dass ich irgendwann wegziehen werde und mich selbst macht es natürlich auch ein bisschen traurig. Aber ich habe immer gesagt, dass ich diesen Schritt für den richtigen Mann gehen werde." An dem flächenmäßig größten Bundesland Deutschlands gefallen ihr vor allem die Berge: "Da auch mein Umfeld die Berge liebt, wird es auf jeden Fall viele Besuche bei uns geben." Für sie sei klar, dass sie den Kontakt zu ihren Freunden und ihrer Familie halten wird.

Mit der Suche nach einem Liebesnest hat das Paar aber noch nicht begonnen. "Wir können das Thema Umzug erst konkret machen, wenn ich für meine Versetzung ein festes Datum habe", gibt Michaela preis. Ihr Ehemann fügt jedoch hinzu, dass sie sich ab und zu schon umschauen, um herauszufinden, wie sie wohnen möchten: "Wir wollen mindestens drei bis vier Zimmer haben, einen Garten, ein großes Wohnzimmer, damit wir viel Platz haben, wenn Freunde und Familie zu Besuch kommen. Eine moderne Küche wäre cool."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

