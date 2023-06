Leni Klum zeigt sich ungeschminkt und mit unreiner Haut

Leni Klum (19) steht zu sich! Eigentlich kennt man die Tochter von Heidi Klum (50) immer top gestylt und geschminkt aus den sozialen Medien. Auch beim Finale von Germany's next Topmodel zog das Model vergangene Woche mit seinem makellosen Look und Outfit die Blicke auf sich. Jetzt präsentierte sie sich aber von einer ganz anderen Seite. Leni zeigte sich ungeschminkt und mit unreiner Haut.

In ihrer Instagram-Story postete die 19-Jährige am Dienstagabend ein Selfie, das so aussieht, als würde sie gerade frisch aus der Dusche kommen. Das Model trägt einen Bademantel und ein Band, das ihre nassen Haare zusammenhält. Auf dem Bild ist Leni ungeschminkt. Auf ihren Wangen, unter ihrem Kinn und oberhalb ihrer Augenbrauen zeichnen sich Rötungen und Pickel ab. Ihr Foto kommentierte sie nicht.

Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich Heidis Tochter sonst immer geschminkt und gestylt bei Shootings oder wenn sie privat mit ihren Freunden unterwegs ist. Auch mit Mama Heidi postete sie Bilder, auf denen die beiden für die Kamera posieren.

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Anzeige

Billy Bennight/AdMedia/ Action Press Leni Klum bei der Premiere von "Shotgun Wedding"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de