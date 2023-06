Nach Trennung: Olivia Wilde trägt Harry Styles' T-Shirt!

Was ist da denn los? Harry Styles (29) und Olivia Wilde (39) hatten sich am Filmset von "Don't Worry Darling" kennen und lieben gelernt. Ihre Beziehung verlief zwar größtenteils abseits der Öffentlichkeit – nur ab und zu wurden der Sänger und die Schauspielerin von Fotografen bei romantischen Dates oder beim Knutschen erwischt. Nach zwei Jahren war dann jedoch alles aus und vorbei. Nun wurde Olivia in einem besonderen Look gesichtet!

Als sie ein Fitnessstudio verließ, wurde die Blondine von Fotografen abgelichtet – und die Fotos zeigen die 39-Jährige in einem T-Shirt, das wohl mal Harry gehört hat! So ein graues Oberteil mit der Aufschrift "Space Fruity Records" hatte der Sänger 2019 bei einem Konzert von Ariana Grande (29) an. Dazu trug Olivia eine lilafarbene Sportleggings und eine Sonnenbrille.

Kurz nach der Trennung gab ein Insider Details zum Gemütszustand der Schauspielerin preis. Gegenüber Entertainment Tonight plauderte die Quelle aus, dass Olivia "immer noch ziemlich verletzt" sei. "Olivia und Harry haben sich sehr geliebt und hatten eine tolle Zeit zusammen, es war also eine große Umstellung für sie", berichtete der Informant weiter.

BG029/Bauergriffin.com / MEGA Olivia Wilde in Harry Styles' T-Shirt

Getty Images Harry Styles, Musiker

Getty Images Olivia Wilde, Met Gala 2023

