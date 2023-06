Während Entzug: Bam Margera hat wieder Kontakt zu Sohn!

Das hat bestimmt positive Einflüsse auf Bam Margera (43)! In den vergangenen Wochen versetzte der Jackass-Star seine Fans in Sorge. Nach seinem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik befindet sich der Filmemacher nun in einer Entzugsklinik. Im Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Nicole Boyd wurde ihm der Kontakt zu Sohn Phoenix verwehrt. Nun darf Bam doch wieder mit Pheonix sprechen und das tut ihm offenbar ziemlich gut!

Laut des Anwalts von Nicole "erlaubt sie ihm nun wieder mit dem Kind zu sprechen." Wie er TMZ zudem erzählt, unterhalten sich Vater und Sohn via FaceTime. Die Chats werden von einem der Therapeuten des Skateboarders reguliert. Ein Insider lässt zudem verlauten, dass der Kontakt zu Phoenix Bam guttue und ihn "inspiriert, zu detoxen und nüchtern zu werden."

Zuvor bestand Bams Ex-Frau auf das alleinige Sorgerecht ihres Sohnes. Der Stuntman soll Phoenix nur dann besuchen dürfen, wenn er sich einem Drogen- und Alkoholentzug unterziehe. Da der 43-Jährige nun genau dies tut, sprach wohl nichts mehr dagegen, wieder mit seinem Nachwuchs in Kontakt zu treten.

Getty Images Bam Margera und Nicole Boyd im Januar 2013

Instagram Lamar Odom und Bam Margera in einer Rehaklinik, Juni 2023

Getty Images Bam Margera, "Jackass"-Star

