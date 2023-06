"Erholen": Lewis Capaldi cancelt alle Termine vor Konzert

Geht es Lewis Capaldi (26) gut? Der Musiker beeindruckt derzeit Fans auf der ganzen Welt mit seiner kraftvollen Stimme. In der Vergangenheit hatte er aber auch immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – sowohl körperlich als auch psychisch. Im September 2022 machte er seine Tourette-Erkrankung öffentlich und spricht seitdem offen über die Krankheit. Doch nun gibt es Anlass zur Sorge: Vor einem Konzert sagte Lewis alle seine Termine ab.

Bei Instagram gab Lewis ein emotionales Statement ab, in dem er seinen Fans die Situation erklärt. "Ich war seit Weihnachten nicht mehr richtig zu Hause und im Moment fällt es mir schwer, alles in den Griff zu bekommen. Ich muss mir einen Moment Zeit nehmen, um mich auszuruhen und zu erholen, um für Glastonbury und all die anderen unglaublichen Shows, die auf mich zukommen, in Bestform zu sein", schreibt der 26-Jährige. Er wolle die Wochen nutzen, um sich selbst von Glastonbury wegzubekommen und etwas Zeit mit seinen Freunden und seiner Familie zu verbringen.

Im Gespräch mit Apple Music sprach Lewis erst vor Kurzem über ein mögliches Karriereende. Davon sei er im Moment zwar weg, weil er seine Psyche gut "balancieren" könne, aber der Gedanke ist ihm wohl trotzdem schon gekommen: "Falls es zu einem Punkt kommt, aber welchen die psychischen Probleme schlimmer werden – ich denke, dann ist der Zeitpunkt gekommen", meinte er.

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi bei den Brit Awards 2023

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi in Birmingham 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de