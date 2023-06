Coupleontour wurde ausgeraubt: Wie kam es zu dem Vorfall?

Damit haben die beiden überhaupt nicht gerechnet! Eigentlich stand für Coupleontour gerade eine schöne Zeit an: Ina hatte aufgrund eines schweren Schlaganfalles fast ein Jahr im Krankenhaus verbracht, doch vor wenigen Tagen durfte sie endlich zu ihrer Frau Vanessa und Töchterchen Olivia nach Hause. Doch nur kurz nach der Entlassung kam der nächste Schock: Die YouTuberinnen wurden beklaut! Ina und Vanessa erzählen nun, wie der Raub ablief!

In ihrer Instagram-Story verraten die beiden nun, dass nicht bei ihnen zu Hause, sondern in ihr Auto eingebrochen wurde. Das Paar sei nur wenige Minuten mit Töchterchen Liv spazieren gewesen, doch in dieser kurzen Zeit schlugen die Diebe zu. "Sie müssen uns beobachtet haben", meint Ina. Die zwei vermuten, dass die Täter den Moment abpassten, in dem sie das Fahrzeug abgeschlossen haben und dazwischen gefunkt haben. Als sie wiederkamen, sei alles verwüstet gewesen. Eine teure Umhängetasche, ein Portemonnaie mit sämtlichen Karten sowie Bargeld und ein Rucksack wurden Vanessa und Ina bei dem Vorfall geklaut.

Ihre Kreditkarten ließen die Social-Media-Stars zwar direkt sperren, doch die Gauner waren schneller: Über Vanessas Konto wurden Sachen im Wert von 400 Euro im Netz bestellt. Bei der Polizei erstatteten sie auch schon Anzeige und hoffen, dass sie wenigstens das Geld wiederbekommen. Von der Situation seien die beiden auch komplett schockiert: "Was soll das? Vor allem, wenn man sieht, dass da auch noch ein kleines Kind dabei ist", ärgert sich Ina.

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour im Juni 2021

Instagram / nessiontourx Coupleontour-Ina und Nessi

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour im April 2023

