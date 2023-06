Großes Comeback? Michael Wendlers neues Album ist fertig

Darüber werden sich seine Fans sicher sehr freuen! Michael Wendlers (51) Karriere lag rund zwei Jahre auf Eis. Der Schlagerstar hatte in dieser Zeit eher mit seiner Beziehung zu seiner Liebsten Laura Müller (22) oder mit Verschwörungstheorien für Schlagzeilen gesorgt. Doch vor wenigen Wochen kündigte er überraschend an, kommendes Jahr mit frischen Hits auf Tour gehen zu wollen. Nun ist Michaels brandneue Platte fertig!

Das teilt der 51-Jährige nun via Facebook mit. "Die Produktion meines neuen Studioalbums in den USA wurde soeben erfolgreich abgeschlossen", freut sich der Wendler und gibt weitere Details preis: "Herausgekommen sind 14 brandneue Tracks. Freut euch auf druckvollen starken Discofox!" Dazu postet er einen Schnappschuss, auf dem er mit seinem Musikproduzenten zu sehen ist: "Ich danke Jack Price für die professionelle Zusammenarbeit." Wann genau sein Album rauskommt, wolle er in Kürze verkünden.

Der Wendler scheint aktuell wohl reichlich zu tun zu haben – auch privat! Seine Frau Laura erwartet aktuell das erste gemeinsame Kind des Paares. Allzu lange dürfte es auch nicht mehr dauern, bis ihr Baby das Licht der Welt erblickt: Ein Promiflash-Insider erwischte die beiden vor wenigen Wochen in einem Kindermodeladen beim Shoppen. Der Babybauch der Schwangeren sah zu dem Zeitpunkt schon kugelrund aus.

Privatmaterial Laura Müller und Michael Wendler, Mai 2023

Privatmaterial Laura Müller und Michael Wendler, Mai 2023

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

