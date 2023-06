Kevin Costners Nachbar bestreitet Affäre mit Christine!

Offenbar ist an den Gerüchten nichts dran! Kevin Costner (68) und Christine Baumgartner (49) waren fast 20 Jahre lang verheiratet. Doch im vergangenen Monat hatten die beiden bekannt gegeben, dass sie sich scheiden lassen. Zuletzt wurde berichtet, dass ein Mieter des Paares Christine wohl sehr nah gekommen sei, was wiederum für Streit gesorgt habe. Doch der besagte Mieter, Daniel Starr, lässt nun verlauten, dass an diesen Behauptungen nichts dran sei!

TMZ sprach mit dem Beschuldigten. Dieser sagte wohl, dass er nie etwas mit Christine hatte. Sie seien nur freundlich zueinander gewesen. Er fügte außerdem hinzu, dass er kein Problem mit Kevin habe, obwohl er einige Monate vor Ablauf seines Mietvertrages ausgezogen war.

Daniel war im vergangenen März dieses Jahres ausgezogen und hatte seinen Mietvertrag damit um drei Monate verkürzt. Grund dafür seien die, seiner Meinung nach, unbegründeten Beschuldigungen gewesen: "Er liebte es, dort zu wohnen und war der Meinung, dass er nichts falsch gemacht hatte. Daraufhin schaltete er seinen Anwalt ein."

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner, März 2022

Getty Images Kevin Costner, März 2022

Getty Images Kevin Costner mit seiner Frau Christine Baumgartner und den drei gemeinsamen Kindern

