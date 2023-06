Prinzessin Xenias Sohn wegen seines Adelstitels sehr beliebt

Der kleine Prinz ist ganz schön beliebt. Xenia Prinzessin von Sachsen (36) ist Mutter eines achtjährigen Sohnes. Beruflich ist die Wahlberlinerin in der Reality-TV-Welt zu Hause und war zum Beispiel Kandidatin bei der ersten Staffel von Das Sommerhaus der Stars. Aktuell ist sie bei der Reality-Serie B:REAL – Echte Promis, echtes Leben zu sehen. Doch wie wirkt sich Xenias Leben in der Öffentlichkeit auf ihren Sohn aus? Promiflash verrät sie mehr!

"Mein Sohn versteht das natürlich alles noch nicht so ganz. Er weiß, er ist ein Prinz und in der Schule wissen es auch viele", erzählt die 36-Jährige im Promiflash-Interview während der Dreharbeiten von B:REAL. Vor allem bei den Müttern ist der kleine Prinz schon jetzt total beliebt. "Die Eltern von den Mädchen aus seiner Klasse [...] wollen ihre Töchter jetzt schon verkuppeln, weil sie ja dann auch eine Prinzessin werden", erzählt die Influencerin.

An ihre eigene Schulzeit erinnert sich die Sängerin nicht so gerne zurück: "Ich wurde so gemobbt, als die Leute herausgefunden haben, dass ich Prinzessin bin." Bei Taro ist das zum Glück nicht der Fall. "In der Schule behandeln sie ihn respektvoll", teilt Xenia mit.

Bieber, Tamara Xenia Prinzessin von Sachsen, TV-Bekanntheit

Timm, Michael / ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen im März 2022

Getty Images Xenia Prinzessin von Sachsen, Reality-TV-Star

