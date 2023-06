Soap-Comeback: Ex-GZSZ-Star Sila Sahin bei "Alles was zählt"

Sie wechselt das Format! Sila Sahin (37) wurde in ihrer Rolle als Ayla Höfer bei GZSZ als Schauspielerin bekannt. Über 1.100 Folgen lang wirkte die 37-Jährige in der Seifenoper mit. Vor knapp zehn Jahren verabschiedete sich die Berlinerin von ihren GZSZ-Kollegen, um eigenen Projekten nachzugehen. Nun steht die Zweifachmama wieder für eine tägliche RTL-Serie vor der Kamera, denn: Sila wechselt zu Alles was zählt!

Nach knapp zehn Jahren feiert die Schauspielerin ihr Soap-Comeback und zugleich ihr Debüt bei der Dailysoap "Alles was zählt". Statt Ayla heißt ihre neue Rolle nun Miray und statt im Kolle-Kiez in Berlin spielt die Story nun in Essen – gedreht wird in Köln. "Miray wird mit einem ganz großen Knall in Essen aufschlagen, für einigen Wirbel sorgen und allen ganz viel Spaß bringen", verspricht Sila im Interview mit RTL. Dabei wird sie in Folge 4.266 einsteigen, die voraussichtlich am 24. August 2023 um 19.05 Uhr ausgestrahlt wird.

Dabei bekundet die Berlinerin auch, wie groß ihre Vorfreude ist: „Auch nach vielen Jahren und Drehtagen bin ich immer noch total nervös und freue mich riesig auf meine neue Rolle, das komplette Team von ‘Alles was zählt’ in Köln und das tägliche Drehen für RTL." Ihre neue Rolle erinnere die 37-Jährige wohl sogar an ihre eigenen jungen Jahre.

