Total sportlich! Kisu zeigt After-Baby-Body kurz nach Geburt

Wie hat Kisu (31) das geschafft? Die YouTuberin und ihr Partner Kevin Tewe durften sich vor drei Wochen über Familienzuwachs freuen: Ihre Tochter Leonie erblickte das Licht der Welt. Seitdem gibt die Influencerin immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Zweifachmama im Netz – wie nun auch wieder: Kisus vergangene Schwangerschaft ist ihr kaum noch anzumerken, wie ein Bild von ihrem After-Baby-Body verdeutlicht.

In ihrer Instagram-Story teilt die Beauty jetzt ein Bild von sich in einem sportlichen Outfit: Sie trägt ein lilafarbenes Set, das aus einer kurzen Leggings und einem kurzen Top besteht, während sie vor einem Spiegel posiert. Darin kommt ihr flacher Bauch besonders gut zur Geltung – von ihrer Babykugel, die sie noch vor wenigen Wochen stolz präsentiert hatte, ist kaum noch was zu sehen!

Doch komplett hat sich die YouTuberin offenbar noch nicht von den ganzen Strapazen erholt. "Ich habe übrigens durch mein schwaches Immunsystem wegen der Brustentzündung schön Herpes bekommen", schreibt die Zweifachmama zu ihrem Schnappschuss dazu und teilt ihre Sorge darüber mit ihren Fans: "Ich habe gestern mit meiner Hebamme über den Herpes gesprochen, da der ja supergefährlich für Babys unter drei Monaten ist." Aus diesem Grund müsse sie nun darauf verzichten, ihrem Neugeborenen einen Kuss zu geben.

Anzeige

Instagram / kisu Kisu und ihr Baby, Mai 2023

Anzeige

Instagram / kisu Kisu und ihr Mann Kevin Tewe

Anzeige

Instagram / kisu Kisu, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de