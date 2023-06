Wow! So groß ist Daniel Aminatis Töchterchen Charly bereits

Sie hat schon einen ordentlichen Schuss gemacht! Daniel Aminati (49) und seine Frau Patrice gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe hatten der Moderator und die Psychologie-Studentin 2022 mit einer romantischen Hochzeit besiegelt. Nur wenig später erblickte ihre erste gemeinsame Tochter Charly Malika das Licht der Welt. Nun zeigt Daniel stolz, wie viel seine kleine Charly schon gewachsen ist!

Auf Instagram teilt der 49-Jährige nun eine putzige Foto-Collage. Auf der linken Seite ist er mit seinem Töchterchen kurz nach der Geburt zu sehen. Die rechte Seite zeigt ein aktuelles Foto, auf der Charly schon fast doppelt so groß ist. "Die Zeit verfliegt! Genau auf den Tag – zehn Monate später, acht Konfektionsgrößen größer und etwa sechs Kilo schwerer", schreibt Daniel unter sein Vergleichsbild. Abschließend reflektiert er die vergangenen Monate mit seinem Nachwuchs und betont: "Papa sein zu dürfen ist eines der schönsten Geschenke."

Bereits kurz nachdem seine Tochter auf die Welt gekommen war, fand der Muskelmann rührende Worte im Netz: "Ich wünsche mir, dass ich meine Tochter so erziehen kann, dass sie sich mag und verstehen lernt, dass das Leben so einzigartig und somit besonders ist – so besonders wie sie selbst." Er wünsche sich, dass Charly stets den Mut hat, sie selbst zu sein.

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel, Charly und Patrice Aminati

Anzeige

Instagram / danielaminati Charly und Daniel Aminati, Mai 2023

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Tochter Charly

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de