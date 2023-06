14 Koffer: Rita Ora verursacht Szene am Flughafen von Sydney

Rita Ora (32) ist wohl für alle Eventualitäten gerüstet! Die Sängerin ist seit 2021 Teil von The Voice Australia und hatte in Down Under auch ihren jetzigen Ehemann Taika Waititi (47) kennengelernt. Die Dreharbeiten für das erfolgreiche Gesangsformat wurde gerade abgeschlossen und die "Let You Love Me"-Interpretin reiste wieder ab – doch nicht ohne am Flughafen für ordentlich Aufsehen zu sorgen!

Daily Mail liegen Bilder vor, die die Musikerin zeigen, wie sie am Flughafen von Sydney in einem unglaublich schicken schwarzen Look, bestehend aus enger Hose und einem großen Mantel, alle Blicke auf sich zog. Doch das war nicht alles! Die 32-Jährige wurde regelrecht verfolgt von ihrem Gepäck: Ein mit 14 Koffern beladener Trolley wurde von Mitarbeitern hinter dem Popstar hergeschoben.

Doch auch ohne diese Masse an Klamotten ist Rita natürlich eine echte Augenweide. Zuletzt hatte die Beauty ein heißes Selfie aus der Sauna geteilt: Darauf war sie gänzlich unbekleidet und mit Schweißperlen bedeckt. "Es geht um die Balance, Leute", hatte die Blondine unter dem Beitrag erklärt.

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei der CAA Pre-Oscar Party

Getty Images Rita Ora, Mai 2023

Instagram / ritaora Rita Ora im Mai 2023

