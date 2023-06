Bekannte plaudert aus: Romina Palm datet diesen Mann!

Ist sie etwa wieder vergeben? Romina Palm (24) und Stefano Zarrella (32) hatten jahrelang als Traumpaar gegolten – bis sie im vergangenen März ihre Trennung verkündeten. Seitdem genießt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihr Single-Leben in vollen Zügen. Vor wenigen Wochen berichtete die Brünette noch, dass sie gerade niemanden an ihrer Seite habe. Doch das scheint sich jetzt geändert zu haben. Aktuell befindet sich die Beauty in London – doch den Urlaub verbringt Romina nicht alleine!

Eine anonyme Tippgeberin plaudert aus, dass das Model einen Unternehmer datet. "Kennengelernt haben die beiden sich in der Kölner Bubble", berichtet die Insiderin Promiflash. Seit der Trennung von Stefano sei Romina viel in einem Nachtklub unterwegs, wo auch der 24-Jährige seine Wochenenden verbringe. "Auf Ibiza hat sich das Ganze von einer Bekanntschaft wohl intensiviert und jetzt spricht er schon von einer Beziehung", erklärt die Quelle Promiflash weiter. Wie die Influencerin die Situation zwischen sich und dem Blondschopf bezeichnet, wisse die Quelle allerdings nicht.

Offenbar ist es aber ernst genug, um eine weitere gemeinsame Reise zu verbringen. Denn bei Instagram posiert Romina vor einem Spiegel in einem Hotelzimmer in London. Ein Zimmer, das "Gene", wie sich der Unternehmer auf der Plattform nennt, ebenfalls in seiner Story zeigt. Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind? Stimmt unten ab!

Anzeige

Getty Images Stefano Zarrella und Romina Palm im August 2022

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de