Datenight? Leo DiCaprio mit Ex-Flirt Rose & Tobey unterwegs

Na, was läuft denn da? In den vergangenen Monaten sorgte das Liebesleben von Leonardo DiCaprio (48) immer wieder für Schlagzeilen. Nach seiner Trennung von Camila Morrone (26) soll der Filmstar unter anderem mit Meghan Roche (22) oder Neelam Gill (28) angebandelt haben. Aber auch an dem Model Rose Bertram (28) soll Leo interessiert gewesen sein. Ist der Flirt mit der Belgierin etwa noch nicht vorbei? Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Tobey Maguire (47) besuchten Leo und Rose eine Party!

Das zeigen die Bilder, die Mail Online vorliegen: Am vergangenen Donnerstagabend wurden Tobey, Leo und Rose dabei gesehen, wie sie gemeinsam eine Party in Paris verließen. Für das Event wählte der Spiderman-Star ein schwarzes Shirt, das er mit einer Jeans kombinierte, während sein Schauspielkollege ein Outfit in Schwarz wählte. Leos vermeintlicher Flirt war in einem Leder-Oberteil mit dazu passender Hose mit Schlangenmuster unterwegs.

Zuletzt hieß es allerdings, dass sich der Titanic-Darsteller und das Supermodel Gigi Hadid (28) nach einigen Höhen und Tiefen wieder angenähert haben. Offiziell zusammen sind die beiden aber, wie ein Insider gegenüber US Weekly verriet: "Leo und Gigi haben im Moment eine freundliche, unverbindliche Beziehung."

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2023

Getty Images Rose Bertram, Model

Getty Images Gigi Hadid im März 2023

