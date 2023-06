Leo DiCaprio und Gigi Hadid genießen zweiten Abend in Folge!

Bahnt sich da etwa wieder was an? Ende letzten Jahres wurde dem Schauspieler Leonardo DiCaprio (48) ein Flirt mit Supermodel Gigi Hadid (28) nachgesagt. Im Februar war ihre Romanze dann fürs Erste beendet. Allerdings wurden die beiden bereits drei Monate später wieder zusammen gesichtet. Zuletzt wurde spekuliert, dass die zwei am Dienstagabend gemeinsam mit Leos Eltern in London dinierten. Nun verbrachten Leo und Gigi anscheinend einen zweiten gemeinsamen Abend in der britischen Hauptstadt!

Auf neusten Paparazzi-Schnappschüssen ist zu sehen, dass Gigi und Leonardo den Abend auch am Mittwoch mit seinem Vater und seiner Stiefmutter verbrachten. Die Beauty und der Oscar-Preisträger wurden nämlich bei ihrer Ankunft im Chiltern Firehouse in London gespottet – das lässt Vermutungen über ein Liebes-Comeback aufkommen.

Ein Insider berichtete zudem gegenüber The Sun: "Sie konnten nicht voneinander getrennt werden und schienen definitiv die Gesellschaft des anderen zu genießen." Eine andere Quelle verriet dem Newsportal, dass die beiden es wohl dennoch langsam angehen wollen. Trotz der Liebesgerüchte wurde eine Beziehung bislang von keiner der beiden Seiten offiziell bestätigt.

Raw Image LTD / MEGA Leonardo DiCaprio mit seinem Vater und seiner Stiefmutter

Raw Image LTD / MEGA Gigi Hadid auf dem Weg zum Restaurant, Juni 2023

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2023

