Doch nicht Dean? Tori Spelling zieht nach Trennung wohl aus

Wer zieht denn nun aus? Die Schauspielerin Tori Spelling (50) und ihr Mann Dean McDermott (56) gehen seit Kurzem getrennte Wege – der Moderator schien zuletzt in sein neues Single-Leben zu starten. Paparazzi lichteten ihn in L.A. vor einem Lager ab, wo er sein Hab und Gut in einem Raum verstaute. Seinen Ehering trug er dabei nicht mehr. Doch jetzt scheint auch Tori die Flucht ergriffen zu haben.

Tori wurde am Mittwochabend mit ihren Kindern im Haus eines Freundes in Pasadena in Kalifornien gesichtet. Auf den neuen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist die Schauspielerin mit einem Auto voller Rucksäcke, Spielsachen und anderen Habseligkeiten zu sehen. Der Kofferraum von Toris Auto war voll mit ihren Sachen, die der 90210-Star mithilfe seiner Kinder auslud. Ihr Nachwuchs trug Tennisschläger, Rucksäcke und Plüschtiere ins Heim der Freunde.

Dean gab das Liebes-Aus Mitte Juni auf seinem Instagram-Profil bekannt. "Mit großer Traurigkeit und sehr, sehr schwerem Herzen haben Tori und ich nach 18 gemeinsamen Jahren und fünf wunderbaren Kindern beschlossen, getrennte Wege zu gehen und einen neuen, eigenen Weg einzuschlagen."

Getty Images Tori Spelling, Mai 2023

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

