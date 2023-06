Nach Trennung: Zieht Tori Spellings Ex Dean McDermott aus?

Packt er schon seine Siebensachen? Tori Spelling (50) und Dean McDermott (56) hatten sich 2006 das Jawort gegeben und haben zwei gemeinsame Kinder. In den vergangenen Jahren kriselte es immer wieder zwischen der Beverly Hills, 90210-Darstellerin und ihrem Mann, sie trennten sich sogar probeweise. Doch der Kampf um die Ehe scheiterte: Vor wenigen Tagen gaben die beiden bekannt, dass sie endgültig getrennte Wege gehen. Dean scheint jetzt auch schon in sein neues Single-Leben zu starten!

Paparazzi lichteten den 56-Jährigen am Dienstag in Los Angeles ab. Auf den Fotos, die PageSix vorliegen, ist zu sehen, wie Dean sein Hab und Gut in ein Lager bringt. Es macht den Eindruck, als ob er mitten in einem Umzug steckt: Nach und nach verfrachtet er Kartons, Hockeyschläger und Taschen von seinem Auto in den kleinen Raum. Was dabei auch auffällt: Der mürrisch wirkende Moderator trägt seinen Ehering nicht mehr.

Die Trennung des Ex-Paares war für ihren engsten Kreis offenbar sehr überraschend gewesen. Wie ein Insider gegenüber People preisgab, hatten Tori und Dean lange versucht, an ihrer Beziehung zu arbeiten. "[Tori und Dean] haben sich in den letzten Monaten definitiv bemüht, und die Dinge fühlten sich viel weniger toxisch an."

Dean McDermott im August 2019

Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern, Dezember 2022

Tori Spelling und Dean McDermott bei der Spoken Woof Benefizveranstaltung, 2019

