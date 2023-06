Nach Comeback: So geht es für Nina Ensmann bei GZSZ weiter!

Der Kolle-Kiez wird weiter aufgemischt! Seit Sommer 2022 gehört Nina Ensmann in ihrer Rolle als Jessica Reichelt zu den Protagonisten der Daily GZSZ. Seither verdreht die Blondine den Männern in der beliebten RTL-Serie ordentlich den Kopf. Seit April steht fest: Die Schauspielerin wird auch weiterhin als verführerische Blondine auf den Bildschirmen zu sehen sein. Promiflash hat jetzt bei Nina nachgehakt: Wie geht es für die Rolle der Jessica weiter?

Im exklusiven Gespräch mit Promiflash verrät die gebürtige Düsseldorferin nun, worauf sich GZSZ-Fans in den nächsten Folgen der Daily einstellen können: "Die Fans dürfen sich darauf freuen, eine neue Seite von Jessica kennenzulernen. Niemand hätte sie so eingeschätzt." Zudem offenbart Nina, was sie sich für ihre Rolle als Jessica wünschen würde. "Dass sie nicht aufgibt, sich findet und dann ihren eigenen Weg geht und diesem treu bleibt!", gesteht der GZSZ-Star. Ihre Rolle sei sehr turbulent – deshalb wünscht sich die Darstellerin, dass Jessica nun endlich mehr Stabilität finde.

Und wie schwierig ist es für Nina, eine angehende Krankenschwester in der Daily zu spielen? "Ich habe den größten Respekt vor dieser Berufsgruppe und mein Ziel ist es, diese in der Rolle Jessica authentisch darzustellen", macht die Schauspielerin deutlich. Die GZSZ-Darstellerin nehme die Rolle zudem sehr ernst und bereite sich intensiv darauf vor: "Genau wie für Jessica ist auch mir dieser Beruf fremd und somit ist es für uns beide sehr spannend, etwas Neues zu lernen."

Anzeige

RTL Die GZSZ-Schauspieler Nina Ensmann und Patrick Fernández

Anzeige

RTL – Rolf Baumgartner Marc Weinmann, Maria Wedig und Nina Ensmann am Set von GZSZ

Anzeige

RTL GZSZ-Darstellerin Nina Ensmann im Oktober 2022

Anzeige

Freut ihr euch schon auf die neuen Folgen von GZSZ mit Nina? Ja, total! Na ja, vielleicht werde ich mal reinschauen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de