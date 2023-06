Offene Beziehung mit Eric: Sanja Alena knutscht Chris Broy

Sanja Alena (30) geht mit Chris Broy (34) auf Tuchfühlung! Und das – obwohl die ehemalige Temptation Island-Verführerin erst kürzlich ihre Beziehung zu dem Realitystar Eric Sindermann (34) öffentlich gemacht hatte. In der neuen Dokusoap B:REAL – Echte Promis, echtes Leben bekommen die Fans einen privaten Einblick in die turbulente On-off-Beziehung der beiden TV-Sternchen. Vor Kurzem entschieden Sanja und Eric dort, dass sie eine offene Beziehung führen wollen. Jetzt kostete die Blondine diese Vorzüge aus und küsst kurzerhand Chris.

Bereits bei einer gemeinsamen Schiffsfahrt über die Spree fängt Sanja an, wild mit dem Hottie zu flirten. Bei der WG-Party am Abend setzt sie sich dann auf den Schoß von Chris. Eric scheint davon alles andere als begeistert zu sein und verlässt wütend den Raum – diese Chance nutzt die 30-Jährige und drückt Chris kurzerhand einen Kuss auf den Mund. "Ich habe den Chris tatsächlich aus Rache geküsst", gibt sie wenig später offen zu. Sie könne Erics Ausraster nicht verstehen, weil er sich nicht besser verhalte.

Denn auch Eric knutschte bei "B:Real" bereits fremd. Nach einem Streit mit seiner Liebsten flüchtete der Designer in die Arme seiner Ex Josephine Lehmann und küsste sie. Am darauffolgenden Tag bereute Eric sein Verhalten und entschuldigte sich bei Sanja. Diese verzieh ihrem Freund.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Sanja Alena im Juni 2023

Instagram / sanja_alena Sanja Alena und Eric Sindermann

Wehnert, Matthias / ActionPress Josephine Lehmann und Eric Sindermann, Januar 2023

