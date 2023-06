Sexy in Schwarz: So heiß war Jared Letos Auftritt in Paris!

Da werden die Fans aber schwach! Jared Leto (51) wurde nicht nur als Frontmann der Band 30 Seconds to Mars berühmt, sondern machte sich auch als Joker-Darsteller einen Namen. Allerdings ist der Frauenschwarm längst nicht nur für seine musikalischen und schauspielerischen Künste bekannt, sondern auch für seine extravaganten Styles auf dem roten Teppich: In Paris sorgte Jared mit seinem Auftritt jetzt für Schnappatmung!

Als der 51-Jährige gestern bei der Givenchy Fashion Show auf dem Red Carpet aufkreuzte, kamen Jareds Fans so richtig ins Schwitzen. Auf den gezeigten Paparazzi-Schnappschüssen posiert der "Suicid Squad"-Schauspieler ganz in Schwarz und gab tiefe Einblicke, denn: Unter seinem Anzug blieb der Hollywoodstar unbekleidet und stellte dafür seinen durchtrainierten Körper zu Schau. Eine Reihe silberner Halsketten schmückten dabei seine nackte Haut.

Die Givenchy-Show fand zwei Tage nach Pharrell Williams (50) Debüt als Creative Director von Louis Vuitton statt – und auch dort warf Jared sich so richtig in Schale. Bei der Show trug der Sänger einen langen Trenchcoat in Weiß und landete mit blau gefärbten Haaren und einem pinkfarbenen Augen-Make-up ein echten Hingucker!

