"Bestens": Vanessa Mariposa könnte kaum glücklicher sein

Bei ihr läuft es im Moment so richtig gut. Vanessa Mariposa (30) zeigte sich zuletzt immer wieder total glücklich mit ihrem neuen Partner. Vor einem Monat haben sich die beiden Turteltauben sogar schon ein gemeinsames Eigenheim zugelegt. Aber nicht nur in Sachen Liebe läuft es bei der Influencerin im Moment richtig rund. Auch unternehmerisch ist die Beauty zurzeit mehr als zufrieden.

"Mein Leben läuft bestens", verkündet der Reality-TV-Star im Interview mit Promiflash. "Die Fertigstellung für meine neue Fitness-App befindet sich in den letzten Zügen, ich will, dass alles perfekt ist. Sie wird gigantisch, mit individuellen, perfekt abgestimmten Trainings- und Ernährungsplänen und über elf Rezepten", verrät Vanessa. Bereits Ende des Monats soll die App auf den Markt kommen. Aber das ist lange noch nicht alles. "Gerade habe ich auch die neue Bikini-Kollektion von meiner Firma Honeysand gelauncht. Das war sehr viel Arbeit, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen", schwärmt die Blondine. Die Influencerin ist unternehmerisch wohl ein echtes Multitalent.

Das Eigenheim in Düsseldorf ist aber nicht das einzige, was Vanessa sich gegönnt hat. "Ich hab mir vor Kurzem ein Penthouse auf Palma de Mallorca gekauft", verrät das Model. Nun versuche sie, die Hälfte der Zeit in Deutschland und die andere auf Mallorca zu sein.

