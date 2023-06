Bill Kaulitz knutschte in aller Öffentlichkeit heftig herum!

Bill Kaulitz (33) plaudert aus dem Nähkästchen! Der Tokio Hotel-Frontmann genießt sein Single-Leben offensichtlich in vollen Zügen. Während sein Zwillingsbruder Tom (33) bereits vor vier Jahren in den Hafen der Ehe eingekehrte, lebt der Sänger bereits seit einigen Jahren ohne festen Partner an seiner Seite – und macht auch kein Geheimnis aus seinen wilden Erlebnissen! Nun verrät Bill: An einem Barabend machte er mit einem Fremden rum!

Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählt der 33-Jährige seinem Bruder von dem Abend. "Auf einmal kamen da Männer in Anzügen rein", schwärmt der Musiker. "Ich dachte noch: 'Wow, sieht der gut aus!' Und dann hat das gar nicht lang gedauert", erinnert er sich. Er habe in aller Öffentlichkeit mit einem der Anzugträger geknutscht. "Wie krass. Ich habe, glaube ich, noch nie öffentlich so herumgemacht", fügt Bill hinzu.

Zuletzt machte der The Voice of Germany-Juror bereits ein wildes Sex-Geständnis: "Sauna ergibt für mich nur Sinn, wenn man auch Sex hat in der Sauna." Bill ist sich dabei sicher: Alle Saunagänger denken irgendwie immer an Sex.

