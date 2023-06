Datinggerüchte: Romina Palms Lover teilt gemeinsames Pic

Damit verdichten sich die aktuellen Datinggerüchte wohl! Im vergangenen März hatte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin die Trennung von ihrem langjährigen Partner Stefano Zarrella (32) verkündet. Am Freitag plauderte eine Tippgeberin gegenüber Promiflash schließlich aus, dass die Influencerin bereits einen neuen Mann an ihrer Seite haben soll. Jetzt teilt Rominas angeblicher Lover sogar einen gemeinsamen Schnappschuss mit der Beauty!

Wie den jeweiligen Instagram-Storys zu entnehmen ist, sind Romina und der unbekannte Mann namens Gene aktuell gemeinsam in London unterwegs – immerhin teilen die zwei immer wieder Aufnahmen aus denselben Restaurants oder dem gemeinsamen Hotelzimmer. Von nun an scheinen das Model und der Unternehmer gar keinen Hehl mehr um ihren gemeinsamen Trip zu machen. In seiner Story teilte Rominas Begleitung nämlich nun ein Spiegelselfie davon, wie die zwei gemeinsam auf einer Treppe stehen.

Laut einer Bekannten der beiden sollen sich Romina und Gene in einem Kölner Klub kennengelernt haben. "Auf Ibiza hat sich das Ganze von einer Bekanntschaft wohl intensiviert und jetzt spricht er schon von einer Beziehung", verriet die Promiflash-Leserin. Romina selbst hat sich zu den Datinggerüchten noch nicht geäußert.

Instagram / rominapalm Romina Palm

Instagram / genopoly Romina Palm und ihr angeblicher Lover Gene im Juni 2023

Instagram / rominapalm Romina Palm, ehemalige GNTM-Kandidatin

