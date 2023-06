Geht er in Rente? Rod Stewart äußert sich zu den Gerüchten!

Zieht sich Rod Stewart (78) etwa zurück? Seit Jahrzehnten zählt er zu den erfolgreichsten Rocksängern weltweit. 1969 hatte der Musiker sein erstes Solo-Album "The Rod Stewart Album" veröffentlicht. Zwei Jahre später gelang dem Briten mit "Every Picture Tells a Story" dann der große Durchbruch. Seitdem ist er nicht mehr aus dem Musikbusiness wegzudenken. Zuletzt wurden jedoch Gerüchte laut, dass der "Sailing"-Interpret in Rente gehen möchte. Nun äußert sich Rod zu diesen Spekulationen!

"Ich möchte gerne die Verwirrung aus dem Weg räumen, die ich eventuell gegenüber meinen Fans und den Medien verursacht habe", äußert sich der 78-Jährige in einem Post auf Instagram. "Ich werde niemals in Rente gehen", stellt der Musiker klar. Er sei auf diese Welt gekommen, um ein Sänger zu sein und das wolle er so lange tun, wie Gott ihn lasse.

Erst vor wenigen Tagen behauptete ein Freund der Familie gegenüber Page Six, dass die Liebsten von Rod eine andere Einstellung aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme vertreten. "Sie machen sich Sorgen um ihn und wollen, dass er das Handtuch wirft und sich zu seinen eigenen Gunsten zurückzieht. Ihr Vater hat 50 Jahre seines Lebens der Musik gewidmet und er hat niemandem mehr etwas zu beweisen", erklärte der Insider.

Rod Stewart, 2020

Rod Stewart im April 2023

Rod Stewart und Penny Lancaster mit ihrem Enkelkind

