Max George hätte beinahe um Maisie Smiths Hand angehalten!

Max George (34) hatte sich einen fiesen Scherz erlaubt! Seit September 2022 ist der The Wanted-Sänger mit Maisie Smith (21) offiziell liiert. Da die beiden Briten ein großer Altersunterschied trennt, mussten sie bereits einige Kritik einstecken. Doch das Paar lässt sich nicht beirren und nimmt gemeinsam in der Quizshow "The Chase Celebrity Special" teil. Dort wäre es fast zu einer Verlobung von Max und Maisie gekommen!

In der Show "Celeb Ability" sprach der Musiker über seinen Beinahe-Antrag. Der Reporter Ian Stirling wollte von Max wissen, wie es zu dieser Aktion gekommen war. "Es war eine spontane Sache. Und es war ein Scherz, also...", antwortete der 34-Jährige. Max habe in seine Hosentasche gegriffen und so getan, als wolle er vor Maisie auf die Knie gehen. "Vor der Kamera schüttelte [Maisie] den Kopf, so [unbeholfen], also bin ich froh, dass es nicht echt war", fügte er abschließend hinzu.

Obwohl die zwei aktuell keine Hochzeit planen, wagten sie im März einen anderen großen Schritt. Auf Instagram hatte Maisie einen Videozusammenschnitt geteilt, der die Beauty am Tag ihres Umzugs zeigt. Die einstige Strictly Come Dancing-Kandidatin verstaute ihre Sachen und machte sich auf den nach Manchester zu ihrem Freund.

Anzeige

Instagram / maisiesmithofficial Max George mit Maisie Smith, 2022

Anzeige

Instagram / maxgeorge Max George und Maisie Smith im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / maisiesmithofficial Maisie Smith, Freundin von Max George

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de