Nach fünf Jahren: Rihanna tritt als CEO ihres Labels zurück!

Das Ende einer Ära! Rihanna (35) gehört schon seit Jahren zu den erfolgreichsten Frauen im Musikbusiness. Doch nicht nur das – 2018 startete die "Umbrella"-Interpretin außerdem mit ihrem eigenen Unterwäsche-Label durch. Für Savage x Fenty designt sie nicht nur die heißen Dessous, sondern stand für die Marke auch schon das ein oder andere Mal selbst in knapper Lingerie als Model vor der Kamera. Nun gibt Rihanna ihren Chef-Posten bei Savage x Fenty aber ganz überraschend auf!

Das verkündet die 35-Jährige mit einem Statement gegenüber Vogue. "Es war wunderschön zu sehen, wie unsere Vision für Savage X Fenty in den letzten fünf Jahren die Branche in einem so unglaublichen Ausmaß beeinflusst hat", teilt sie superstolz mit und fügt hinzu: "Ich bin sehr dankbar und freue mich, Hillary Super als unsere neue CEO begrüßen zu dürfen." Rihanna werde die Firma aber nicht komplett verlassen, sondern die Rolle der Vorstandsvorsitzenden übernehmen.

Die Gründe für ihren Rücktritt nannte Rihanna nicht – doch es wäre gut möglich, dass sie sich mehr Zeit für ihre Familie nehmen möchte. Seit Mai 2022 hat die Sängerin einen weiteren Job: Sie ist Mama. Gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (34) bekam sie einen kleinen Sohn. Aktuell erwartet sie ihr zweites Kind, das in wenigen Monaten auf die Welt kommt.

Savage X Fenty/ MEGA Rihanna, Savage X Fenty Fashion Show

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Splash News Rihanna und A$AP Rocky in Paris im Juni 2023

