Vanessa Stehler verrät: So verlief die Geburt ihres Sohnes

Vanessa Stehler gewährt Details in die Entbindung ihres Nachwuchses! Vor wenigen Tagen hatten Philipp Stehler (35) und seine Ehefrau bekannt gegeben, dass sie erstmals gemeinsame Eltern geworden sind. Im Netz schwärmten der einstige Die Bachelorette-Teilnehmer und seine Liebste bereits in den höchsten Tönen von ihrem Babyglück. Jetzt meldet sich Vanessa aus dem Wochenbett und plaudert erste Details über die Geburt aus!

Nach einigen Wochen Offline-Zeit gewährt Vanessa nun einige Einblicke in die Entbindung ihres kleinen Sohnes. "Die Geburt war nicht ganz ohne Komplikationen, aber letztendlich verlief alles gut und der kleine Mann ist topfit. Jetzt sind wir erstmal ganz in Ruhe Zuhause angekommen und genießen die Zeit zu dritt", verrät die Influencerin und fügt hinzu, bei der Geburt eine Menge Blut verloren zu haben. "Besonders diese Zeit jetzt ist so intensiv und schön, da möchte ich erstmal genießen", stellt sie via Instagram klar.

Einige Details hat Vanessa für ihre Follower allerdings jetzt schon parat. So teilt sie zum Beispiel ein Video von Philipp, wie er die erste richtige Windel des Kleinen wechselt. "Und er hat alles so toll gemacht", schwärmt die frisch gebackene Mama über den Vater ihres Kindes, der in dem Videoclip offenbar alle Hände voll zu tun hat. Weiter spricht Vanessa darüber, dass sie gemeinsam mit Philipp und ihrem Wonneproppen noch vier Tage nach der Geburt im Krankenhaus geblieben war.

AEDT / SplashNews.com Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

Instagram / vanessaciomber Vanessa Ciomber und Philipp Stehler im Dezember 2022

