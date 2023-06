Bam Margera bricht Entzug ab, um nach Las Vegas zu fliegen!

Was hat sich Bam Margera (43) bloß dabei gedacht? In den vergangenen Wochen versetzte der Jackass-Star seine Fans in Sorge. Zunächst war der Filmemacher wegen häuslicher Gewalt festgenommen worden. Daraufhin hatte er sich in einer Psychiatrie befunden und zuletzt in einer Entzugsklinik. Es schien, als würde der Stuntman auf dem Weg der Besserung sein, doch ist dies nun schon wieder hinfällig? Bam soll die Klinik frühzeitig verlassen haben!

Wie TMZ erfahren haben will, habe der 43-Jährige "das Programm nicht durchziehen wollen". Bereits Anfang der Woche habe Bam wohl die Klinik verlassen und gegenüber Freunden verlauten lassen, das Wochenende in Las Vegas verbringen zu wollen. Ob es den "Viva La Bam"-Star tatsächlich nach Sin City verschlug, ist unklar. Zuletzt wurde Bam am Donnerstag mit seiner Freundin in Malibu gesichtet.

Im Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Nicole Boyd hatte sie auf das alleinige Sorgerecht für Sohn Phoenix bestanden. Der Stuntman soll Phoenix nur dann besuchen dürfen, wenn er sich einem Drogen- und Alkoholentzug unterziehe. Laut Nicoles Anwalt hatte Bam in der Klinik wieder mit seinem Nachwuchs sprechen dürfen. Ein Insider hatte zudem verlauten lassen, dass der Kontakt zu Phoenix Bam guttue und ihn "inspiriert, zu detoxen und nüchtern zu werden."

MEGA Bam Margera mit seiner Freundin Jessica

Instagram / bam_margera Nicole Boyd und Bam Margera mit ihrem Sohn Phoenix

Instagram / bam_margera Bam Margera und sein Sohn Phoenix im Dezember 2022

