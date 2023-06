Das ist Vanessa Mariposas "Sommerhaus der Stars"-Favorit

Wem drückt Vanessa Mariposa (30) die Daumen? Der Dreh für Das Sommerhaus der Stars ist abgeschlossen – und der Cast verspricht bereits einiges an Spannung. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Claudia Obert (61) und ihr Max Suhr (25), Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu oder Walentina Doronina (23) mit ihrem Verlobten Can Kaplan. Einem Pärchen wünscht die Influencerin Vanessa allerdings ganz besonders viel Glück.

Der gesamte Cast begeistert die Blondine, verrät sie im Interview mit Promiflash. "Am meisten freue ich mich beim Sommerhaus auf meine Freundin Ricarda Raatz, aber auch auf Pia Tillmann (35). Ich mag beide sehr gerne", plaudert Vanessa aus. Besonders an die ehemalige Are You The One?-Kandidatin hat die Blondine hohe Erwartungen: "Ich glaube, Rici hat die Hütte abgerissen. Ich würde es ihr sehr gönnen, zu gewinnen." Vanessa hat aber noch einen weiteren Favoriten: "Claudia hat bestimmt für Unterhaltung gesorgt und alles in allem glaube ich, wird die Staffel mega."

Und die kommenden Folgen sollen es wohl in sich haben. In ihrer Instagram-Story meldete sich Walentina bereits kurz nach den Dreharbeiten für die Show zurück. "Diese Staffel wird wirklich jede Sommerhaus-Staffel übertrumpfen – an allem. Ich würde so gerne so viel erzählen", teaserte die Influencerin an.

