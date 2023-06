Dating nach Scheidung: Für Kristin Cavallari nicht wichtig

Kristin Cavallari (36) geht nicht auf Dates! Die The Hills-Darstellerin und der ehemalige NFL-Quarterback Jay Cutler (40) hatten sich 2013 das Jawort gegeben und bekamen in den vergangenen Jahren drei gemeinsame Kinder. 2020 gaben die zwei, nach rund zehn gemeinsamen Jahren bekannt, dass sie in Zukunft getrennte Wege gehen wollen und ließen sich scheiden. Nun verrät Kristin, dass sie seitdem auch keine neuen Männer trifft!

In einem Interview mit E! News erklärt die 36-Jährige: "Es ist im Moment wirklich nicht wichtig für mich. Es ist einfach nicht das, wo ich in meinem Leben stehe." Sie betont zudem, dass sie in erster Linie Mutter ihrer drei Kinder sei. Die wenig freie Zeit, die sie habe, verbringe sie mit Freunden: "Ich hatte in den letzten Jahren viel Spaß, weil ich mich auf meine Freunde konzentriert habe und wieder mit meinen Freunden zusammen war, denn das konnte ich lange Zeit nicht tun."

Vergangenes Jahr sprach die Beauty im "Call Her Daddy"-Podcast offen darüber, dass die Trennung von dem einstigen Footballspieler mehr als fällig gewesen sei. Der Grund: Die Liebe zwischen dem einstigen Traumpaar sei "toxisch" gewesen. Sie habe außerdem bereits vor der Hochzeit eindeutige Warnsignale ignoriert.

David Walega / AdMedia / SIPA / ActionPress Kristin Cavallari und Jay Cutler, 2015

Getty Images Kristin Cavallari, TV-Bekanntheit

Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler, März 2011

