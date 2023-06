Nach Krebserkrankung: Shannen Doherty auf Weg der Besserung

Ein Lichtblick für Shannen Doherty (52). Die Schauspielerin kämpft seit Jahren gegen eine schwere Krankheit. 2015 wurde bei der Beverly Hills, 90210-Darstellerin erstmals Brustkrebs diagnostiziert, welchen sie zunächst auch besiegte. Vor drei Jahren folgte der Rückschlag – der Krebs kehrte zurück. Erst im Januar unterzog sie sich erneut einer OP, nachdem sich Metastasen in ihrem Gehirn ausgebreitet hatten. Jetzt meldet sich Shannen mit erfreulicheren Nachrichten: Sie ist auf dem Weg der Besserung.

Wie sie gegenüber Bild ausrichten lässt, gehe es ihr besser: "Ich atme, ich lebe. Ich habe neue Pläne." So soll die 52-Jährige einen gemeinsamen Podcast mit Charmed-Kollegin Holly Marie Combs (49) planen. Denn auch nach ihrer Schockdiagnose gibt Shannen nicht auf. "Mentale Stärke ist so wichtig. Zeig dem Krebs den Mittelfinger", betont sie. Während ihres andauernden Kampfes habe die US-Amerikanerin zudem weiterhin Filme und Serien gedreht. "Ich wollte arbeiten, aber ich musste auch arbeiten. [...] Ich brauchte Geld, um meine Krankenversicherung zu bezahlen", offenbart sie.

Erst kürzlich zeigte sich die Schauspielerin gemeinsam mit ihrer Mutter in Malibu. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, dass sich Shannen keineswegs unterkriegen lässt. In einem gemütlichen Look aus einem dunkelblauen Pullover und einer Jeans schenkte sie den Paparazzi ihr tapferstes Lächeln.

Anzeige

Getty Images Shannen Doherty im September 2016

Anzeige

Getty Images Shannen Doherty, November 2015

Anzeige

Getty Images Shannen Doherty im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de