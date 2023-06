Während Krebskampf: Shannen Doherty zeigt tapferes Lächeln

Shannen Doherty (52) scheint positiv zu bleiben. 2015 wurde bei der Beverly Hills, 90210-Darstellerin erstmals Brustkrebs diagnostiziert, den sie zunächst besiegte. Doch vor drei Jahren kehrte die Krankheit zurück. Erst vor wenigen Wochen erklärte die Schauspielerin, dass sich die Metastasen nun auch in ihrem Gehirn ausgebreitet haben. Sie befinde sich bereits in einer Strahlentherapie. Nun wurde Shannen erstmals seit dieser schockierenden Neuigkeit gesehen.

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 52-Jährige am vergangenen Donnerstag mit ihrer Mutter Rosa auf dem Weg zu einem Restaurant in Malibu. Die US-Amerikanerin lässt sich offensichtlich nicht unterkriegen: Glücklich lächelte sie den Paparazzi entgegen, in einem gemütlichen Look aus einem dunkelblauen Pullover und einer Jeans.

Auch wenn sie sich optimistisch gibt, gehen die Krankheit und die Untersuchungen keinesfalls spurlos an Shannen vorbei. Sie hatte zuletzt im Netz zugegeben: "Meine Angst ist offensichtlich. Ich leide unter extremer Klaustrophobie und in meinem Leben war viel los."

Kathy Hutchins / Hutchins Photo / Newscom/SIPA / ActionPress Shannen Doherty, Oktober 2019

Getty Images Shannen Doherty im August 2019

Instagram / theshando Shannen Doherty, Schauspielerin

