Neymar und Bruna Biancardi verkünden das Babygeschlecht!

Es wird ein...! Seit Anfang letzten Jahres ist der brasilianische Fußballstar Neymar (31) Jr. wieder in festen Händen. Die Frau an seiner Seite ist das Model Bruna Biancardi. Allzu viel geben sie von ihrer Beziehung in den sozialen Medien allerdings nicht preis. Vor wenigen Monaten verkündete das Paar jedoch, dass es seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarte! Nun verraten Neymar und seine Bruna sogar das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes!

"Wir haben uns so sehr auf diesen Moment gefreut", schreibt die werdende Mama aufgeregt zu einem süßen Clip auf Instagram, welcher das Babygeschlecht verrät. In dem Video ist das glückliche Paar zu sehen, wie es gespannt darauf wartet, dass zwei Konfetti-Kanonen das Geschlecht seines Kindes ausspucken. Tatsächlich fliegt wenig später schon pinkfarbenes Konfetti um die werdenden Eltern: Sie bekommen also ein Mädchen! "Wir können es kaum erwarten, dich persönlich zu treffen, Tochter! Du bist unser größtes Geschenk!", fügt Bruna noch hinzu.

"Unser Ziel wird siegen, unsere Liebe zu unserem Baby wird siegen, unsere Liebe zueinander wird uns stärken", machte der Kicker seiner Liebsten erst vor wenigen Tagen eine süße Liebeserklärung. Offenbar scheint etwas bei den Turteltauben vorgefallen zu sein, denn Neymar schrieb auch: "Ich sehe, [...] wie sehr du durch all das gelitten hast und wie sehr du an meiner Seite sein willst." Er sehe zudem ein, dass er einen Fehler gemacht habe.

Getty Images Bruna Biancardi im Mai 2023

Instagram / brunabiancardi Neymar Jr. und Bruna Biancardi im Juni 2023

Instagram / neymarjr Neymar Jr. und Bruna Biancardi

