Persönliche Einladung: Taylor Swift gab Herzogin Meghan Korb

Wie wär's mit Nein? Taylor Swift (33) zählt weltweit zu den einflussreichsten Musikern. Auf ihrer "The Eras Tour" füllt die Sängerin zahlreiche Konzerthallen – dabei möchte aktuell so ziemlich jeder in der Gesellschaft der Blondine sein. Dazu zählt wohl auch Meghan Markle (41). US-Berichten zufolge, habe diese nämlich alle Register gezogen, um den Popstar in ihrem Podcast zu haben. Jedoch ohne Erfolg: Taylor lehnte Meghans (41) ganz persönliche Einladung kurzerhand ab.

Laut Wall Street Journal, fiel es Taylor nicht schwer, auf einen Auftritt im inzwischen eingestellten Spotify-Podcast der Herzogin zu verzichten. Und das, obwohl Meghan sogar einen "persönlichen Brief" an die Musikerin schrieb. Die Sängerin habe der 41-Jährigen daraufhin dennoch "über einen Vertreter" kurzerhand einen Korb gegeben. Zuvor sprach Meghan in ihrem Podcast "Archetypes" bereits mit einer Reihe von Gästen, darunter Serena Williams (41), Paris Hilton (42) und Mariah Carey (54) über die Diskriminierung von Frauen. Doch habe die einstige Schauspielerin insgeheim wohl auf einen ganz bestimmten Gast gehofft.

Auch ihr Ehegatte Prinz Harry (38) hatte große Hoffnungen auf besondere Podcast-Gäste. Der 38-Jährige plante laut Mail Online, mit Wladimir Putin (70) und Donald Trump (77) über ihre Erziehung und Kindheitstraumata zu sprechen. Über die kuriose Idee hätte er damals angeblich sogar schon mit mehreren Produktionsfirmen gesprochen.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Herzogin Meghan in London im April 2018

Getty Images Prinz Harry in Toronto, September 2017

