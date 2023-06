Schocknachricht für Sarah Ferguson: Sie leidet an Brustkrebs

Sarah Ferguson (63) macht aktuell wohl keine leichte Zeit durch. Die Britin ist seit 1996 von Prinz Andrew (63) geschieden – über ihr Liebesleben ist seither kaum etwas bekannt. Zuletzt plauderte Fergie aber aus: Sie ist nicht vergeben und geht als Single durchs Leben – dennoch wünscht sie sich einen Mann. Ein Partner könnte Sarah in der schweren Zeit, die sie aktuell wohl durchmacht, vermutlich auch gut zur Seite stehen.

Bei der Herzogin von York wurde Brustkrebs diagnostiziert, wie The Sun erfahren hat. Sarah habe sich bereits einer Operation unterzogen, sei aber heute aus dem Krankenhaus entlassen worden und erhole sich nun zu Hause bei ihrer Familie in Windsor. Freunde haben die Operation im King Edward VII Krankenhaus in Marylebone im Zentrum Londons als "erfolgreich" bezeichnet. Einer verriet, dass Fergie dank der "Früherkennung" eine "gute Prognose" habe.

Der Brustkrebs sei bei einer Routineuntersuchung frühzeitig entdeckt worden und sie habe diese Woche mehrere Tage in einem Londoner Krankenhaus verbracht, hieß es weiter. Ein Insider sagte: "Es war eine schwierige Zeit, aber sie ist dem medizinischen Personal, das die Mammographie durchgeführt und den Krebs früh erkannt hat, und dem medizinischen Personal, das sich in den letzten Tagen um sie gekümmert hat, sehr dankbar."

Sarah Ferguson bei den Filmfestspielen 2022

Sarah Ferguson bei den Filmfestspielen von Venedig, 2022

Sarah Ferguson, April 2023

