Ist sie Single? Sarah Ferguson plaudert über ihr Liebesleben

Sarah Ferguson (63) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Britin wurde durch ihre Hochzeit mit dem Sohn der Queen (✝96), Prinz Andrew (63) bekannt. 1986 hatten sich die beiden in der Westminster Abbey das Jawort gegeben. Doch ihre Ehe hielt nicht für immer. Zehn Jahre später ließen sich die zweifachen Eltern scheiden. Seitdem ist über das Liebesleben der Autorin kaum etwas bekannt. Doch nun verrät Sarah, ob sie vergeben ist...

In ihrem Podcast "Tea Talks with the Duchess and Sarah" kam die 63-Jährige mit ihrer Co-Moderatorin auf private Details zu sprechen. Als Sarah Jane Thomson erklärte, dass sie mehr von ihrer Kollegin wissen wolle, ließ Sarah mit einer Antwort nicht lange auf sich warten. "Habe ich einen Freund? Nein", erklärte sie und verriet, dass sie sich durchaus einen Mann an ihrer Seite wünsche.

Doch aktuell scheint sich Fergie über andere Familienangelegenheiten wohl eher Gedanken zu machen: Ihre jüngere Tochter Prinzessin Eugenie (33) erwartet nämlich jederzeit ihren zweiten Nachwuchs. Das hatte die einstige Royal-Lady höchstpersönlich im Gespräch mit Hola TV preisgegeben: "Das Baby wird bis Ende Mai erwartet, glaube ich. Es kann also jede Minute so weit sein."

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson im Juli 1989

Getty Images Sarah Ferguson bei den Filmfestspielen von Venedig, 2022

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit ihren Töchtern Beatrice (l.) und Eugenie (r.)

