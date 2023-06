So sehr liebte Kelly Rutherford ihre "Gossip Girl"-Rolle!

Ihr Herz schlägt immer noch für Lily van der Woodsen. Die US-amerikanische Schauspielerin Kelly Rutherford (54) ist für ihre Rolle in der Kultserie Gossip Girl bekannt. Dort verkörperte sie ganze fünf Jahre lang Lily van der Woodsen, Mutter von der Hauptfigur Serena van der Woodsen, die von Blake Lively (35) gespielt wurde. Promiflash verrät Kelly jetzt, was sie so sehr an ihrer Serienrolle geliebt hat.

"Ich liebe die Idee einer Mutter, die wir im Fernsehen so noch nie gesehen haben", äußert sich der Hollywood-Star gegenüber Promiflash auf dem Red Carpet beim diesjährigen Rafaello Summer Day in Berlin. Auf die Frage, ob sie sich mit ihrer Rolle identifizieren kann, antwortet die Zweifachmama: "Ich meine, sie ist ein bisschen ausgefallener als ich, aber ja, wir sind beide eine Modeerscheinung, wir haben beide Kinder. Wir waren auch beide schon ein paar Mal verheiratet."

Und auch heute, Jahre nach Drehschluss, steht die Schauspielerin immer noch in Kontakt mit einigen Co-Stars. "Mit vielen von ihnen. Ich habe mich mit Matthew, der Rufus spielt, Ed Westwick (35) und Taylor Momsen (29) getroffen und mit ihnen gequatscht", erzählt die Blondine. Für die 54-Jährige ist auf jeden Fall klar: "Wir bleiben in Kontakt, auch wenn wir alle unser eigenes Leben leben und ganz unterschiedliche Dinge machen."

Getty Images Kelly Rutherford im Dezember 2018

Getty Images Kelly Rutherford bei der Premiere von "Pretty Little Liars: The Perfectionists" 2019

Getty Images Kelly Rutherford, Schauspielerin

