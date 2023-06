Mit diesen "Gossip Girl"-Stars hat Kelly Rutherford Kontakt

Sie haben sich nicht aus den Augen verloren! Mit der US-Erfolgsserie Gossip Girl feiert Kelly Rutherford (54) weltweite Erfolge. Bis 2012 verkörperte die Schauspielerin die Rolle der reichen New Yorkerin Lily van der Woodsen. Doch auch noch heute genießt die Show große Beliebtheit bei seinen Fans. Im Interview mit Promiflash verrät Kelly jetzt, ob sie und ihre ehemaligen Co-Stars auch heute noch voneinander hören.

Auf die Frage, mit welchen "Gossip Girl"-Stars sie weiterhin in Kontakt stehe, antwortet die Blondine beim diesjährigen Rafaello Summer Day in Berlin: "Mit vielen von ihnen. Ich habe mich mit Matthew, der Rufus spielt, Ed Westwick (35) und Taylor Momsen (29) getroffen und mit ihnen gequatscht." In der Serie verkörpert Ed den Chuck Bass, während Taylor Bekanntheit als Jenny Humphrey erlangte. Vor allem auch mit Serien-Mama CeCe, gespielt von Caroline Lagerfelt (75), spreche die 54-Jährige regelmäßig. "Wir bleiben in Kontakt, auch wenn wir alle unser eigenes Leben leben und ganz unterschiedliche Dinge machen", meint Kelly.

Vor rund zwei Jahren erhielt "Gossip Girl" ein Reboot – inklusive komplett neuer Charaktere. Jedoch wurde die Neuauflage nach Ausstrahlung der zweiten Staffel bereits wieder abgesetzt. In einem Interview mit Gala verriet Kelly dennoch: Sollte es jemals eine Fortsetzung der Kultserie geben, sei sie "sofort dabei!"

Getty Images Kelly Rutherford bei der Premiere von "Pretty Little Liars: The Perfectionists" 2019

Getty Images Kelly Rutherford, Schauspielerin

Getty Images Kelly Rutherford im Dezember 2018

