"Temptation Island"-Wiedersehen: Mikael wurde ausgeladen

Warum erschien Mikael nicht zum Temptation Island-Wiedersehen? Der Hottie war als Verführer in der diesjährigen Staffel des Treuetestformats zu sehen – und erledigte seinen Job ziemlich gut! Immerhin kamen er und die eigentlich vergebene Charline Grothe sich ziemlich nah und tauschten abseits der Kameras sogar einen Kuss aus. Doch in der Wiedersehensshow fehlte von dem Beau jede Spur. Nun verrät Mikael, dass er ausgeladen wurde!

In einem YouTube-Interview mit Sanijel Jakimovski sprachen Mikael und Charline darüber. "Ich hatte eine Einladung bekommen. Ich habe auch zugesagt und drei, vier Tage vorher haben die mir eine Absage geschickt", erinnerte sich der Tattoo-Fan. Die Blondine war sicher, den Grund dafür zu kennen: "Adrian ist ja mit ihr [Justyna] zusammen gekommen. Dadurch, dass wir kein Paar waren, hat man darin keinen Sinn gesehen."

Charlines Ex Adrian trat in der Wiedersehensshow mit seiner Verführerin Justyna zusammen auf. Die zwei nutzten die Chance, um ihre Beziehung öffentlich zu machen. "Wir sind zusammen", berichten die beiden und fügten hinzu: "Wir hatten, nachdem 'Temptation Island' vorbei war, jeden Tag Kontakt miteinander und das hat sich einfach so entwickelt."

Anzeige

RTL Mikael und Charline Grothe bei "Temptation Island"

Anzeige

Temptation Island, RTL+ Charline und Mikael bei "Temptation Island"

Anzeige

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich und Justyna Pralina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de