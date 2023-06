Trommelwirbel: Kourtney und Travis Barkers Babygeschlecht!

Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) verraten, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen! Die TV-Bekanntheit und ihr Liebster hatten sich vergangenes Jahr in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Seitdem machten sie auch kein Geheimnis daraus, dass sie sich ein gemeinsames Kind wünschen. Vergangene Woche veröffentlichten die Turteltauben die schöne Neuigkeit: Kourtney ist tatsächlich schwanger – und nun enthüllen die beiden das Geschlecht ihres Nachwuchses!

In einem Video auf Instagram ist die 44-Jährige zu sehen, wie sie auf dem Schoß ihres Mannes am Schlagzeug sitzt. Nachdem der Blink182-Schlagzeuger einen Trommelwirbel zum Besten gab, schießt eine Konfettikanone blaue Papierfetzen und Luftschlangen durch die Luft! Kourtney und Travis dürfen sich also auf einen Jungen freuen!

Ob die Turteltauben sich auch schon auf einen Namen für ihren kleinen Schatz geeinigt haben? Fans auf Twitter hatten zuletzt vermutet, dass der Spross der zwei wohl einen speziellen Namen bekommen wird. "Sie wird ihrem Baby einen bescheuerten Namen geben, der zu ihrem komischen neuen Gothic-Vibe passt. Ich prophezeie Skull oder Drumstick", hatte jemand gemeint. Aber auch den Pärchennamen Kravis oder Blink können sich viele vorstellen.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Juni 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juni 2023

