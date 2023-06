Deshalb ist Jimi Blue nicht bei "Diese Ochsenknechts" dabei!

Jimi Blue Ochsenknecht (31) klärt auf! 2022 war die erste eigene Realityshow der Familie Ochsenknecht erschienen. Kameras begleiteten Natascha (58), Wilson (33), Jimi Blue, Cheyenne (22) und Nino in ihrem Alltag. Nun erscheint bald die nächste Staffel der Show – doch der zweite Spross der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin und Schauspieler Uwe (67) wird nicht Teil der Show sein. Nun erklärt Jimi auch, wieso er nicht dabei sein wird.

"Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich mich einfach nicht in Reality-Formaten sehe", gibt er in seiner Instagram-Story preis. Doch nicht nur das – seine Privatsphäre sei ihm sehr heilig, weshalb er diese schützen wolle. "Ich möchte mich beruflich einfach mehr auf meine Musik konzentrieren und natürlich auch auf Schauspiel. Das ist das, wo ich herkomme, was ich liebe und was mir viel Spaß macht", führt Jimi weiter aus. Auch in Zukunft habe er nicht vor, etwas über seine Familie in der Öffentlichkeit zu sagen.

Wie Bild berichtete, sind die Dreharbeiten für die neue Staffel bereits in vollem Gange. Auch Jimi sei es wohl erlaubt, jederzeit dazuzustoßen. "Dass wir bei uns in der Familie nicht immer einer Meinung sind, ist ja kein Geheimnis. Bei uns ist ja auch immer was los", erklärte Natascha.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht bei "Let' Dance" 2018

Getty Images Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht bei "Ball des Sports" 2023

AEDT / ActionPress Natascha Ochsenknecht, April 2023

