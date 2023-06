Für Golfkarriere: San Diego Pooth bleibt weiter in den USA

Jetzt ist es offiziell: San Diego Pooth (19) bleibt in den USA. Der Sohn von Verona Pooth (55) lebt schon seit zwei Jahren in den Staaten, um auf einer Sportakademie an seiner Golfkarriere zu arbeiten. Und dort hatten strenge Regeln geherrscht! Nun ist seine Zeit auf dem Internat aber vorbei und das Model hat seinen Schulabschluss in der Tasche. Das Land will San Diego dennoch nicht verlassen – und das aus einem ganz einfachen Grund!

"Die meisten in meinem Alter haben an die 60 bis 300 Turniere gespielt", berichtet er im RTL-Interview. Er selbst hängt da noch ein bisschen hinterher. "Ich bin da mit meinen zehn Turnieren noch nicht so weit", erklärt der Promi-Spross weiter. Deshalb habe er sich gedacht, noch ein Jahr in Amerika zu bleiben und so viele Turniere wie möglich zu spielen. "Ich möchte mich einfach weiter entwickeln, meine Zeit gut nutzen und der beste Golfer sein, der ich für mein Potenzial sein kann", verrät San Diego.

Für seine Familie dürfte das allerdings keine allzu große Überraschung sein, denn der Teenager redete schon im vergangenen Dezember davon, wie der Sender berichtete. Damals fiel San Diegos Mutter aus allen Wolken. "Aber wenn du in Amerika studierst, dann sehen wir dich an den Feiertagen nicht. Aber er muss ja wissen, was er macht", bedauerte sie.

Instagram / san_diego_pooth San Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth

Instagram / san_diego_pooth San Diego Franjo Pooth im Juni 2022

Instagram / san_diego_pooth San Diego Franjo Pooth und seine Familie im April 2022

