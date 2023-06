Genau wie Mama Diana: Prinz William kämpft für Obdachlose

Prinz William (41) übernimmt eine Herzensangelegenheit seiner Mutter. Im August 1997 muss der britische Thronfolger sich von seiner geliebten Mama Prinzessin Diana (✝36) verabschieden. Sie verstarb nach einem tragischen Autounfall. Bis heute versucht der 41-Jährige, das Andenken seiner Mama zu bewahren. Nun nimmt er sich eines Projekts an, dass Diana wohl sehr am Herzen lag: William startet eine Initiative zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit.

Wie unter anderem People berichtet, startet William die Kampagne "Homewards", in der in etwa fünf Jahren Wege und Strategien zur Überwindung der Obdachlosigkeit in Großbritannien entwickelt werden soll. "In einer modernen und fortschrittlichen Gesellschaft sollte jeder ein sicheres Zuhause haben, mit Würde behandelt werden und die Unterstützung erhalten, die er braucht", betont er. Wie der Palast erklärt, liege ihm diese Arbeit sehr am Herzen, auch weil es seiner Mutter so viel bedeutet habe. Schon zuvor erklärte William, dass Diana ihm die Ursachen für Obdachlosigkeit erklärt habe, wofür er sehr dankbar sei.

Erst Anfang Juni unterstützte William ein weiteres Projekt, bei dem er sich wohl auch von seiner Mama inspirieren ließ. Als Präsident des Royal Marsden Hospitals eröffnete er eine Krebsklinik. Die Position als Präsidentin hatte auch Diana zu Lebzeiten. Ihr Sohn erklärte, dass die neue Klinik dabei helfe, das Leben und die Pflege der Krebspatienten zu "verändern".

Anzeige

Getty Images Prinz William bei einem treffen für seine Kampagne "Homewards"

Anzeige

Getty Images Prinz William mit den Unterstützern seiner Kampagne "Homewards"

Anzeige

ActionPress Prinzessin Diana in Australien im April 1983

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de