Hatte auch Angst: So erlebte Kisus Mann Kevin Hausgeburt

Kevin Tewe steht Rede und Antwort. Im November 2022 verkündeten der Talent-Manager und seine Ehefrau Kisu (31), dass sie ihr zweites Kind erwarten. Am 31. Mai war es dann so weit: Ihre Tochter Leonie erblickte das Licht der Welt. Im Netz teilte Kisu einen ausführlichen Geburtsbericht und gab private Einblicke in die Hausgeburt der Kleinen. Jetzt plaudert Kevin aus, wie die Entbindung für ihn war.

In der Instagram-Story seiner Frau stellt der Unternehmer klar: "Die Geburt verlief reibungslos und entspannt." Dennoch habe ihn die Hausgeburt verunsichert: "Ich hatte natürlich Angst um die Sicherheit, aber habe mich immer wieder damit beruhigt, dass die Uniklinik sehr nah bei uns ist." Auch über seine Aufgaben während der Geburt spricht der zweifache Vater: "Ich stand ihr viel zur Seite, um ihr ein gutes Gefühl zu geben, aber eben auch sie ans Trinken zu erinnern."

Erst kürzlich schwärmte Kevin von seinem Familienleben. Gegenüber Promiflash erklärte er, wie sich die neue Situation anfühlt: "Nochmal viel sicherer und es fühlt sich als Team so schön eingespielt an. Das ist unglaublich entlastend." Er und Kisu scheinen sich außerdem gegenseitig gut zu unterstützen.

Anzeige

Instagram / kisu Kisu und ihre Familie in Griechenland, 2022

Anzeige

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Milena und ihrem Mann Kevin

Anzeige

Instagram / kisu Kisu bei ihrer Hausgeburt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de