Kris Jenner freut sich riesig auf Kourtney Kardashians Sohn!

Kris Jenner (67) könnte vermutlich nicht stolzer sein! Nachdem bekannt wurde, dass Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) Eltern werden, verrieten sie vor wenigen Tagen auch das Geschlecht ihres ungeborenen Babys. Die Reality-TV-Bekanntheit saß auf dem Schoß ihres Mannes, als blaues Konfetti verriet, dass die beiden einen Jungen bekommen. Kourtneys Mama Kris ist total stolz und freut sich auch schon riesig auf ihren Enkel.

"Ich kann es kaum erwarten, dieses wunderschöne neue Enkelkind kennenzulernen! Was für ein Segen! Herzlichen Glückwunsch Travis und Kourt", schrieb Kris zu einem Video auf Instagram. Darauf zu sehen ist die Verkündung des Babygeschlechts. Die werdenden Eltern feierten mit zahlreichen Gästen eine Rock'n'Roll-Party in ihrem Haus in Kalifornien. Kris ist bereits mehrfache Oma. Auf Enkelkind Nummer 13 freut sie sich ganz besonders. Den Post kommentierte sie nämlich mit "#luckynumber13".

Dass Kris ein großes Herz hat, beweist sie immer wieder. So gratulierte sie auch Kourtneys Ex-Mann Scott Disick (40) mit rührenden Worten zum Geburtstag. "Scott, du bist so unglaublich! Ich kenne dich seit ein paar Jahrzehnten und kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht", schrieb sie vor wenigen Monaten.

