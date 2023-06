Sandra Janina rechnet mit "Temptation Island"-Kandidaten ab

Sandra Janina (23) hat eine ganz klare Meinung zur diesjährigen Temptation Island-Staffel. Auf der Insel der Versuchung war in diesem Jahr allerhand los. Bis auf Loreen und ihr Partner Adam Bloch haben sich alle teilnehmenden Kandidaten-Paare nach den Dreharbeiten getrennt. Vor allem Nico Legat hatte für besonders viel Aufruhr gesorgt – immerhin hatte er seine einstige Freundin Sarah Liebich mehrfach mit Verführerin Siria Longo betrogen. Reality-TV-Bekanntheit Sandra Janina findet jetzt deutliche Worte für die Kandidaten!

Via Instagram macht Sandra ihrem Ärger am Sonntag Luft und ärgert sich gegenüber ihrer Follower über die Kandidaten des TV-Treuetests. "So peinlich und lächerlich und abgrundtief schlecht und das liegt einfach nur an den Leuten, die da mitgemacht haben. [...] Es ist einfach nur jämmerlich. Meiner Meinung nach ist jedes Paar, das da drinnen war, mit Absprachen rein", vermutet die einstige Kandidatin. Anstatt tatsächlich die Treue der jeweiligen Teilnehmer zu testen, ist sich Sandra sicher: Die Paare haben bloß an der Show teilgenommen, um neue Follower zu generieren.

Weiter fordert Sandra, dass sich die diesjährigen Teilnehmer schämen sollten. "Die haben alle Off-Cam irgendwas gemacht und das ist das Ekelhafteste. Und die sollen einfach ganz weit weg aus dem Internet – jeder dieser Teilnehmer", schließt die 23-Jährige wütend ab.

RTL / Frank J. Fastner Der "Temptation Island"-Cast 2023 mit Moderatorin Lola Weippert

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Dezember 2021

Temptation Island, RTL+ Sarah Liebich und Nico Legat bei "Temptation Island"

